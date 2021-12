Federação volta atrás e fará concurso para Rei Momo 2018

Após anunciar que o Carnaval de Salvador 2018 não teria o tradicional concurso para eleger o novo Rei Momo, a Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia abriu o processo de inscrições para a eleição do rei da folia.

A federação tinha anunciado que seria 'inviável' a realização do concurso, mas candidatos a Rei Momo procuraram o Ministério Público da Bahia (MP-BA) para pedir a interferência do órgão. O MP-BA, então, entrou com uma ação junto à Empresa Salvador de Turismo (Saltur) e recomendou a volta do concurso.

Diante da polêmica, a federação voltou atrás e decidiu realizar o concurso. Os interessados podem se inscrever entre os dias 27 e 29 de janeiro na sede do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), localizada na Rua Humberto de Campos, 251, Graça. O ganhador levará para casa R$ 10 mil.

Antes da decisão, o Rei Momo de 2017, Alan Nery, iria continuar na função na folia de 2018.

