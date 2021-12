Federação cancela eleição e mantém Rei Momo de 2017 no trono

O provérbio “quem foi rei nunca perde a majestade” retrata bem o atual cenário do Carnaval de Salvador. Isso porque este ano a cidade não terá o tradicional concurso para eleger um novo Rei Momo para a folia.

A informação foi divulgada pela Federação de Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, por meio de nota pública. Perante a decisão da entidade, o trono foi mantido para o atual rei momo, Alan Cerqueira Nery, eleito no ano passado.

De acordo com a federação, “ficou inviável a realização do concurso, por conta do fator tempo”.

No documento, a federação informa que o atual Rei Momo preenche todos os requisitos para a manutenção da coroação.

Além disso, uma programação de eventos já foi preparada para receber o balofo monarca. Entre elas, a seletiva do concurso para Rainha e Princesas do Carnaval, Samba de Feira, na Feira de São Joaquim, e presença no próximo ensaio do Harmonia do Samba.

Procurados pela equipe de A TARDE, dirigentes da federação não foram localizados para dar mais informações sobre a suspensão do concurso este ano.

Coroado pela terceira vez como Rei Momo, o publicitário Alan Nery, diz ter ficado “surpreso” quando recebeu a informação de que permaneceria no trono.

“Prontamente aceitei o desafio e tenho certeza que vou me sair bem. Os outros anos serviram como experiência, aprendi a conviver com os foliões e artistas”, diz Alan.

Ele relembrou as seletivas de anos anteriores, dizendo que ser uma pessoa alegre foi um dos “pontos fortes” para concorrer e ser eleito Rei Momo nas edições de 2015 e 2017.

“Estou no trono para fazer o que eu gosto, por isso sempre digo que simpatia e alegria são essenciais para todos os dias da festa”, aponta o publicitário. Ele ainda informa que começou a pensar na fantasia: “Já estou na correria para a construção de um novo figurino. Estou pensando em algum tema ligado à Bahia ou o Senhor do Bonfim”.

Rainha

As inscrições para o concurso que vai eleger a Rainha e as Princesas do Carnaval de Salvador 2018 seguem até a próxima sexta-feira. Interessadas em participar da seleção devem realizar o procedimento por meio do site.

Após se inscreverem, devem comparecer no próximo sábado, às 11h, ao Hotel Sol Victoria Marina (Corredor da Vitória), para a definição das 12 finalistas.

O desfile para a eleição será 1º de fevereiro, no Fiesta Bahia Hotel (Itaigara). Para participar, é preciso ter no mínimo 18 anos, acima de 1,65 m e estar cursando ensino médio ou faculdade (com atestado de escolaridade). A candidata deve levar foto de biquíni e outra de rosto. A taxa de inscrição é de R$ 250.

