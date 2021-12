Fãs do rock e heavy metal curtem terceiro dia do Palco do Rock

Dez bandas locais e nacionais passaram pelo Palco do Rock nesta segunda-feira, 4, terceiro dia de programação no local.

Entre os grupos que passaram pelo palco, estão os Carburados Rock Motor, do vocalista Nonô. "O Palco do Rock democratiza a música na capital baiana. Viemos mostrar que há outro lado cultural do rock, que existe público, e um bom público, vindo não apenas de Salvador, mas de vários lugares, para prestigiar o evento", disse.

A banda tem como influência musical grupos como Garotos Podres, Ratos de Porão e Sepultura, e trouxe um repertório cheio de músicas com temáticas relacionadas ao universo do motociclismo e críticas às mazelas sociais.

Completam a grade de atrações as bandas Ander Leds, Alibal Conspiracy, Death Tales, Electric Poison Kattah (PR), Act of Revenge, Crematorium (PE), Motherfucker e Bruma.

Diferencial

O que o segurança Lucas Britto, de 25 anos, sente em relação ao Palco do Rock representa o sentimento dos colegas presentes no evento. "Eu acho isso aqui maravilhoso. A gente vê todo mundo se divertindo nesse período, e também queremos fazer isso. Nosso Carnaval é aqui", afirma ele.

Henrique Luan, 22, veio pela primeira vez ao Palco do Rock e já avisou que irá retornar em 2020. "Show de bola. Isso aqui é um diferencial nessa época do ano. Espero que esse espaço continue sendo permanente. A Prefeitura acerta em cheio valorizando a cena alternativa em pleno Carnaval", comentou.

O frentista Geslei Nascimento, 40, estava na praia com a família, percebeu o movimento do evento e resolveu trazer todo mundo para curtir os shows. "Achei bem criativo a ideia desse festival. Mais uma opção pra galera curtir no Carnaval", afirmou.

Programação

Nesta terça, 5, último dia oficial de folia, o Palco do Rock vai contar com as bandas Todo Meu Ódio, Batrakia, Indominus, Guga Canibal, Arcantis, Ynys Wydryn, Behavior, Alkimenia (PE) e Jackeds. Os shows começam sempre às 17h.

adblock ativo