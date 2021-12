Farmácias Populares oferecem produtos grátis e com desconto

As farmácias privadas que tem o selo do Programa "Aqui tem Farmácia Popular" estão disponibilizando produtos gratuitos ou com até 90% de desconto durante o Carnaval. Nesse período, as unidades básicas de saúde da rede municipal estão em recesso.

No momento da compra, o usuário do SUS deve apresentar documento oficial de identificação com foto, CPF e receita médica, que tem validade por quatro meses. Para um parente ou amigo retirar o medicamento é preciso uma procuração reconhecida em cartório, além das cópias dos documentos pessoais do procurador e do paciente.

Em Salvador são quase 90 drogarias privadas credenciadas no Programa. São comercializados gratuitamente 15 medicamentos para hipertensão, asma e diabetes. Outros 24, incluindo os utilizados no tratamento da osteoporose, rinite e doença de Parkinson, além de fraldas geriátricas, são vendidos com descontos.

adblock ativo