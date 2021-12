Fantasia de unicórnio lidera ranking de buscas na internet

Quem já curtiu o Fuzuê e o Furdunço neste fim de semana deve ter percebido a reprodução desenfreada de um animal que não faz parte da cultura brasileira. Aliás, nem existe de verdade. Ele tem chifre, orelhinhas estranhas e cores a perder de vista. Se você pensou no unicórnio, saiba que ele está por toda parte, não só no Carnaval, mas também no mundo virtual.

Segundo o Google Trends, o unicórnio lidera o ranking das 10 fantasias mais buscadas na internet nos últimos 30 dias, com um crescimento de 12 vezes comparado com 2017. A pesquisa mostra os resultados em todo o país no mês de janeiro, excluindo apenas o termo "fantasias de Carnaval".

Completam o pódio os temas de sereia (segundo lugar) e a de Mulher Maravilha (terceira posição). Além delas, o ranking contempla figurinos clássicos, como o da Minnie (em nono lugar), e também inspirações para as novas gerações, entre elas a Ladybug, do desenho Miraculous (sétima posição).

De acordo com o ranking, o campeão unicórnio não figurou entre as 10 mais procuradas em 2017. Entretanto, foi no ano passado que o tema começou a aparecer com mais força no Carnaval de Salvador, ganhando adeptas (e adeptos) de todas as idades. Este ano, a tiara temática é complementada com blusas, collants, saias de filó e outros acessórios, além da maquiagem com muito glitter e glamour.

adblock ativo