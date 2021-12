Fantasia de santa vence concurso LGBT no Carnaval de Salvador

O Concurso Nacional de Fantasia LGBT, realizado na noite desta segunda-feira, 4, teve como uma das vencedoras a pernambucana Sandra Farais, de 41 anos. Vestida de santa, ela conquistou a categoria "luxo", com 120 quilos de pedras em homenagem a Nossa Senhora do Monte Carmelo, com adereços como lantejoulas e penas de faisão real.

Sandra precisou de oito meses e oito pessoas para construir a fantasia, que possui cinco metros de altura e seis de largura. Em 2018, ela foi destaque na mesma categoria, vestida de Colombina em homenagem aos antigos carnavais.

"Minha fantasia têm a predominância do amarelo e muito requinte. Não é fácil ganhar, porque meus concorrentes também são maravilhosos. Mas fico feliz em ter um evento como esse em Salvador, na Bahia, que premia fantasias e dá visibilidade ao povo LGBT", conta.

A ganhadora recebeu o prêmio de R$ 8 mil. O concurso está em sua 22ª edição e é promovido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), Quimbanda Dudu e Centro Baiano Anti-Aids, com apoio da Prefeitura de Salvador.

Para selecionar os vencedores por categoria, é utilizado o critério de julgamento. São levados em conta a beleza, simpatia, elegância, pedraria, desenvoltura na passarela, postura, penas e o investimento na produção da roupa. A categoria de luxo é a que possui maior destaque neste evento.

Já a categoria "originalidade" foi conquistada por Severino Queiroga da Silva, que utilizou uma fantasia ecológica com tampas de garrafas e réplica de tartaruga. O critério mais importante foi a semelhança com a ideia principal.

Nesta categoria é proibida a utilização de materiais preciosos, pedrarias caras, penas raras, entre outros assessórios que possam dá conotação de luxo. De acordo com a produção, as apresentações que envolvam protesto e irreverência, pautadas em situações da atualidade, tiveram uma atenção maior dos jurados.

