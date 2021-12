Fantasia de macaco em criança gera polêmica nas redes

A foto de uma família fantasiada para o Carnaval gerou polêmica nas redes sociais. A questão é que o pai se vestiu de Aladin, a mãe de princesa Jasmine, e a criança foi fantasiada de macaco Abu. O que causou estranhamento foi o fato de os pais serem brancos, e o menino, negro. Daí para chamar o casal de racista, não demorou muito.

Após a repercussão negativa, o pai postou uma mensagem no Facebook minimizando a situação. "Sempre acreditei na diversidade, na igualdade entre as pessoas. Luto por isso e aplico isso na minha vida pessoal e profissional", disse o ator Fernando Bustamante.

Para ele, que se desculpou com os ofendidos, o filho não estava fantasiado de macaco. "Muitos podem ver um macaco na fantasia. Eu vejo o melhor amigo do Aladdin, que vai conhecer o Mundo Ideal com ele e a Jasmin", explicou.

