Famílias curtem último dia oficial do Carnaval no Pelourinho

O som de fanfarras, blocos e marchinhas atraiu diversas famílias ao Circuito Batatinha, no Pelourinho e nas praças da Sé e Castro Alves, nesta terça-feira, 5, último dia oficial do Carnaval de Salvador.

Próximo da Casa de Jorge Amado, a administradora Alice Manuela, curtia com os filhos, irmãos, sobrinhos, tios e primos, uma apresentação no local. “O Pelourinho enriquece toda nossa cultura. Estar aqui é ser baiano. A segurança e tranqüilidade nos deixam trazer nossos filhos e sobrinhos para curtir aqui à vontade. É o Carnaval tradicional de Salvador também”, afirma Alice.

A representante comercial Bárbara Azevedo trouxe a mãe, Conceição, para assistir os desfiles das fanfarras que percorrerem as estreitas ruas do Centro Histórico da cidade. “Estamos sempre por aqui. É mais tranqüilo, e tem as fantasias, coisa linda demais. É a melhor opção para fugir da agonia dos outros circuitos”.

adblock ativo