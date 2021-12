Faca peixeira é apreendida com adolescente em Ondina

Uma faca do tipo peixeira foi apreendida no início da noite desta quinta-feira, 23, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O objeto foi encontrado na mão de um adolescente de 17 anos, que tentava entrar na folia, mas foi abordado no Portal de Segurança localizado no Morro do Gato, em Ondina.

"É este tipo de coisa que queremos evitar. Retirar uma faca deste porte do circuito é a certeza de ter preservado uma vida", afirmou o secretário da SSP, Maurício Teles Barbosa, em nota enviada para a imprensa.

Esta quinta foi o primeiro dia de funcionamento dos Portais de Segurança. Mesmo sem o apoio do equipamento, policiais também flagraram um homem com uma faca de pequeno porte na quarta, 22, dia de abertura da Folia e Momo 2017.

