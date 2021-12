Faca é apreendida e dois homens são presos no 1º dia da folia

Uma faca pequena foi apreendida com um folião na Barra nesta quarta-feira, 22, dia de abertura oficial do Carnaval de Salvador. A polícia também prendeu dois homens, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta quinta-feira, 23.

O homem flagrado com a faca foi levado para o posto policial para prestar esclarecimentos. Ele foi liberado em seguido. A assessoria de comunicação da SSP não soube informar a justificativa apresentada pelo rapaz para portar o objeto.

Prisões

Carlos Magno da Silva Bittencourt Júnior e Dinaldo Alves Mascarenhas, 46 anos, foram flagrados por policiais militares roubando e furtando, respectivamente, durante a folia de Momo. Eles foram presos por conta dos crimes.

Segundo a SSP, no primeiro dia de festa foram registrados três roubos e 25 furtos. Não houve registro de ocorrência de homicídio ou tentativa de homicídios nos circuitos de Carnaval nesta quarta.

A Polícia Militar realiza um trabalho ostensivo durante a folia com apoio das unidades especializadas (Batalhão de Choque, Rondas Especiais, Esquadrão Águia e Operação Gêmeos), além das ações da Polícia Civil.

adblock ativo