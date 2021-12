Expresso Salvador começa a operar entre os shoppings e os circuitos

Para facilitar a mobilidade dos foliões entre os circuitos do Carnaval, a Expresso Salvador, transporte oficial da folia, teve o seu primeiro dia de operação nesta quinta-feira, 28, com saídas dos shoppings Salvador, Paralela e Salvador Norte. "A melhor ferramenta para chegar ao circuito. É rápida e segura", frisou a estudante Sabrina Rios, 19.

O transporte tem saída com intervalos de 20 minutos e disponibiliza cinco linhas exclusivas, sem paradas nos percursos. Ao todo, 50 ônibus estarão à disposição da população até a próxima terça-feira, em horários das 13h às 6h. "É uma ótima alternativa para quem deseja curtir os festejos na capital", destacou o coordenador do Expresso Salvador, Pablo Souza.

Tarifas

Cada bilhete custa R$ 25, sendo R$ 5 pelo custo do cartão e R$ 10 por cada trecho (ida e volta). O bilhete pode ser recarregado e compartilhado com mais de um usuário. Após adquirir o cartão, o usuário tem a vantagem de estacionar o veículo, sem custo adicional, em um dos shoppings onde há pontos de vendas do Expresso Salvador. "É importante que as pessoas recarreguem os cartões na ida, pois não há postos nos trajetos", aponta o coordenador.

Durante os dias de folia, as linhas que irão circular são Salvador Shopping – Ondina: parada em Ondina, no Isba; Salvador Shopping – Barra (via Barris): paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Victória Center); Salvador Norte Shopping – Barra: paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Victória Center); Salvador Norte Shopping – Garibaldi: Avenida Anita Garibaldi, em frente ao Instituto de Geociências (Ufba); Shopping Paralela-Barra: paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Victória Center).

* Sob supervisão da jornalista Rita Conrado

