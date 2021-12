Expresso 2222 traz a Jamaica como tema no Carnaval 2019

Varanda mais badalada do Carnaval de Salvador, o camarote Expresso 2222 traz a Jamaica como tema este ano, por causa influência do país caribenho na vida de Gilberto Gil e no seu repertório. No ano em que o camarote faz 21 anos, o tema define a decoração do espaço, cuja direção é assinada desta vez pela empresária Flora Gil, numa parceria com Marina Morena, Pedro Tourinho, Fafá Giordano, Marília Gil e Maria Gil.

O camarote que já recebeu celebridades como Bono Vox e banda U2, Naomi Campbell, Quincy Jones, a rainha da Suécia, dentre outros, traz mais uma novidade: o trio Major Lazer, que sai no sábado de Carnaval, às 20h30, no circuito Barra-Ondina e traz a apresentação das bandas Attooxxa, Tropkillaz e Major Lazer.

O publicitário baiano Pedro Tourinho, um dos sócios da Map Brasil e responsável pelo line-up do camarote, contou como as referências jamaicanas influenciaram a escolha dos artistas que estarão animando o espaço. “A música da Jamaica influenciou muito as músicas da Bahia não só pelo reggae, mas também com o dub, que hoje influencia o novo cenário musical baiano, como as bandas Attooxxa, BaianaSystem, MiniStereo Público. Entendemos que o Expresso reforça esses movimentos culturais”, ressaltou.

Frequentado por famosos, o Expresso 2222 terá uma programação bem baiana. “A gente abre e fecha com o grupo Afrocidade. Na sexta-feira, o Muzenza abre a festa, e temos participações do Iran, Majur, Sem Miséria e Tropkillaz”, contou o publicitário.

* Sob a supervisão da jornalista Kenna Martins

adblock ativo