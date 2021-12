Expresso 2222 terá Pabllo Vittar como uma das atrações no Carnaval

No Carnaval 2018, a cantora Preta Gil confirma presença na folia em Salvador e assume o comando do Camarote Expresso 2222. Esse é 20º ano que o espaço, criado por Flora e Gilberto Gil, faz parte do carnaval da capital baiana.

Nessa temporada, o Expresso 222 vai disponibilizar uma parte de ingressos para venda. A previsão é que ele seja aberto ao público de sexta-feira, 9, até a terça-feira de carnaval, 13, das 15h às 3h.

Dentre as atrações previstas para se apresentarem no espaço, está o cantor Pabllo Vittar. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site do camarote.

Confira abaixo a programação

Sexta-feira 09/01

Blacktape party com Pabllo Vittar, Dj Ju de Paulla

Sábado 10/01

Chá da Alice -Djs Babi, Ju de Paiva, Mendez

Domingo 11/01

The Week (on the road): Djs Flavio Tuma, Tomer Maizner, Guerrero, Arthur Valleti.

Segunda-feira 12/01

Festa Wallpaper: Djs Gael, Leo Gatuso,Luan Poffo

Terça-feira 13/01

Diversidade Baiana: O Pente – Dj Raiz / Badauê – Marcelo Cravo e Ana Julieta / Back in Bahia – Ian Fraguas

