Ex-BBB Vivian Amorim curte terceiro dia de folia em camarote na Barra

A ex-BBB e apresentadora Vivian Amorim curte o terceiro dia do Carnaval de Salvador, no Camarote Expresso 222, e falou que a Bahia tem algo especial. "Desde 2013 eu venho para Salvador para curtir o Carnaval. A energia daqui é algo inexplicável na minha vida. É algo que dá pra perceber desde quando a gente chega no aeroporto", confessou.

A ex-BBB também comentou sobre a receptividade da capital baiana. "Salvador é uma cidade festeira, mas vale ressaltar que é um local muito receptivo. Com certeza em outra vida eu fui baiana", brincou.

A modelo que veio para fazer publicidade para a marca Foreo, já disse qual é o top três do Carnaval. "Abaixa Que É Tiro, de Parangolé, Crush Blogueirinha, de Léo Santana e Jeniffer", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

