Eventos pré-carnaval alteram trânsito na Barra

O Fuzuê no sábado, 30, e o Furdunço no domingo, 31, vão alterar o trânsito na Barra. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), será proibido estacionar na Avenida Oceânica, entre a Avenida Adhemar de Barros e o Farol da Barra; na Av. Centenário; nas ruas Afonso Celso e Cezar Zama; e na rua Barão de Itapuã até a Alameda Antunes. O horário de proibição será das 14h às 23h.

Também será proibido tráfego de veículos na avenida Oceânica, entre o Cristo e a Adhemar de Barros, de 8h às 23h. Na avenida Sete de Setembro, entre a Rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol, e na avenida Oceânica, entre o Largo do Farol e o Cristo, a proibição será de 14h às 23h.

Terão sentido duplo de tráfeto a avenida Sete de Setembro, entre a Rua Afonso Celso e a Rua Barão de Itapuã, a Rua Cezar Zama, a partir da interseção com a Rua Barão de Itapuã até a Rua Praguer Fróes, e a Rua Barão de Itapuã, das 14h às 23h.

Apenas moradores vão poder circular no sentido Centro a Ondina, no Porto da Barra, Avenida Princesa Izabel, rua Praguer Fróes, rua César Zama, rua Professor Lemos de Brito (Morro do Gavazza), rua Afonso Celso, rua Miguel Bournier, av. Centenário, rua Sabino Silva, rua Prof. Oswaldo Ribeiro (via marginal à av. Oceânica), av. Adhemar de Barros e, no sentido oposto, nas vias Oceânica, Adhemar de Barros, chegando na Anita Garibaldi.

Zona Azul

Serão estacionamento Zona Azul, de 12h à meia-noite, com cobrança de tarifa única de R$20, as vias Martagão Gesteira, Rua Sabino Silva, no entorno do canteiro central, em ambos sentidos da via, e a Rua Juiz Rosalvo Torre.

