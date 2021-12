Eventos gratuitos de pré-Carnaval animam Salvador neste fim de semana

Dois eventos que antecedem o Carnaval vão animar a capital baiana neste fim de semana: o Fuzuê, neste sábado, 3, e o Furdunço, no domingo, 4.

Com início previsto às 16h do sábado, o Fuzuê vai percorrer o circuito Orlando Tapajós, saindo de Ondina e chegando à Barra. A festa busca reviver o clima dos antigos carnavais, com famílias reunidas, fantasiadas e acompanhando o desfile de grupos culturais.

O Fuzuê vai contar com as apresentações de 31 entidades, entre elas Oficina de Frevos e Dobrados, Bloco de Aleitamento Materno, Ed Bala e Fanfarra Mágica. Confira a lista com todas as atrações aqui.

Já o Furdunço, no domingo, que acontece no mesmo circuito com 41 atrações, vai receber Armandinho, Alavontê, Bailinho de Quinta, Duas Medidas, Batifun e BaianaSystem. Acesse aqui a lista completa das atrações.

O Furdunço também volta a ocorrer no dia oficial da abertura do Carnaval, na quinta-feira, 8, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

