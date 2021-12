Estudante de 19 anos é eleita Deusa do Ébano do Ilê Aiyê

Moradora do bairro do Cabula, em Salvador, a estudante Jéssica Almeida Nascimento dos Santos, 19 anos, foi eleita a Deusa do Ébano da 39ª edição do concurso Noite da Beleza Nega, do Ilê Aiyê. O evento aconteceu na Senzala do Barro Preto, sede do bloco afro, na noite deste sábado, 20, no bairro da Curuzu.

Das 16 candidatas – incluindo a norte-americana Shereland Oneal, primeira estrangeira a participar da seleção –, Jéssica Nascimento era a mais nova do grupo e conquistou a coroa pela performance no palco. Essa foi a primeira participação dela no concurso.

Milena Sampaio Nascimento, 33 anos, e Lorena Matos dos Santos, 20 anos, ficaram em segundo e terceiro lugares e ganharam o título de princesas do bloco afro.

A noite contou com a presença da apresentadora Regina Casé, do cantor Caetano Veloso, do comediante Luiz Miranda, da cantora Liniker e dos atores Bruno Mazzeo, Fabiola Nascimento, Fabrício Boliveira, João Miguel, Thalita Carauta, Zé Manuel e Emanuelle Araújo, além de Tia Má e da dupla Sulivã Bispo e Thiago Almasy, da peça "Frases de Mainha".

Jéssica Nascimento (centro) ao lado das princesas Milena e Lorena (Foto: Odú Comunicação | Divulgação)

