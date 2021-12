Estruturas do Carnaval são notificadas em vistorias

Todos os 13 camarotes que já estão sendo montados para o Carnaval nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) foram notificados nesta segunda-feira, 8, pelas equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) que estão atuando em uma operação pré-carnavalesca.

Ao todo, a pasta emitiu 258 notificações, se contadas as vistorias em estabelecimentos comerciais, passeios públicos, marquises, palcos, praticáveis e outras estruturas montadas para a festa.

De acordo com o coordenador de fiscalização do órgão, Everaldo Freitas, questões técnicas – colocação de base de madeira obrigatória, aterramento, isolamento de área de trabalho, horário de carga e descarga, entre outras – motivaram notificações de caráter preventivo.

No entanto, se persistirem até o prazo estabelecido pela fiscalização para a resolução do problema, as irregularidades podem gerar multa, interdição e até embargo do processo de montagem.

Conforme informação da assessoria de comunicação da Sedur, foram notificados, até o início da noite desta segunda, os camarotes Planeta Band, Vila Mix, Skol, Club, um estúdio de uma emissora de TV, além do Nana e do Harém.

Após esse horário, no entanto, outras estruturas foram vistoriadas, explicou o Everaldo Freitas. Segundo ele, a previsão é que 45 camarotes sejam montados para a folia de 2018 – mesmo número do ano passado.

No caso dos estabelecimentos comerciais, detalhou Freitas, o alvo foi o comércio de bebida em garrafas. As notificações, nestes casos, serviram para informar a proibição durante a folia.

“Aproveitamos a oportunidade, e o fato de que a prefeitura já faz esse trabalho, para alertar os comerciantes sobre a conservação dos passeios, obrigação dos estabelecimentos”, disse o coordenador de fiscalização da Sedur.

Equipes

Ao todo, contabilizou o gestor, 30 profissionais entre engenheiros, arquitetos e fiscais atuam nas vistorias, que acontecem diariamente e são reforçadas às quartas e nos sábados.

