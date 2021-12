Estrelas do axé se despedem do Carnaval no circuito Dodô

As estrelas da axé music se despediram oficialmente do Carnaval de Salvador com desfile nesta terça-feira, 28, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Passaram pela orla alguns dos grandes destaques da festa: Bell Marques, Harmonia do Samba, Durval Lelys, e Claudia Leitte, dentre outros.

>>Saiba tudo o que rolou no Carnaval de Salvador

>> Confira imagens do último dia no circuito Dodô (Barra-Ondina)

A abertura ficou por conta de Bell Marques. No comando do bloco Camelão, ele cantou grandes sucessos da época do Chiclete com Banana, banda que comandou por mais de 30 anos.

Bell Marques canta sucessos da época de Chiclete com Banana Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 28, 2017 às 10:49 PST

Na sequência Xanddy, do Harmonia do Samba, se despediu do carnaval colocando todos para descerem até o chão com o seu pagode. "Quem ai já esta acordado? Vamos acordar!” mandou para os foliões do seu bloco Meu&Seu.

Harmonia do Samba começa último dia de Carnaval. Veja mais no #PortalATARDE |www.atarde.com.br/carnaval Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 28, 2017 às 11:42 PST

Depois do pagodão quem fez a alegria dos foliões foi Durval Lelys. Em cima do maior trio do mundo “Dragão” o ex-vocalista do Asa de Águia, prometeu um reportório de grandes sucessos. “Podem pedir, hoje só vou tocar musicas que vocês pedirem”, prometeu.

Durval ainda na concentração inicia apresentação com "Te dar meu mundo". Veja mais no #PortalATARDE | www.atarde.com.br/carnaval #Barra #carnaval Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 28, 2017 às 12:13 PST

Logo em seguida, Cláudia Leite, vestida de pirata, tirou todo mundo do chão. A loira emendou logo dois sucessos “Dekôle” e “Mãozinha”, ninguém ficou parado.

Claudia Leitte começa com tudo. Fez o bloco Largadinho pular com "Dekôle". Veja mais no #PortalATARDE | www.atarde.com.br/carnaval Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 28, 2017 às 1:12 PST

Após os grandes blocos, foi a vez do folião pipoca fazer a festa. Sem corda e limitação, o trio independente de Armandinho, Dodô e Osmar, seguido por Thomé Vianna e Banda Ragga, Banda A Mulhera, fizeram a alegria do público.

Também sem corda, o cantor e ator Tiago Abravanel fez o folião pular e dançar. Depois, a galera se divertiu com Moraes Moreira, que neste ano completa 70 anos. O primeiro puxador de trio da Bahia tocou e cantou acompanhado do filho Davi Moraes.

Pipoca canta junto com Moraes "Preta, Pretinha". Veja mais no #PortalATARDE | www.atarde.com.br/carnaval Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 28, 2017 às 4:06 PST

adblock ativo