Estrelas da axé comandam 2º dia de Carnaval na Barra

Nesta sexta-feira, 13, terá mais um dia de folia no Carnaval de Salvador. Quem vai para o Circuito Dodô pode dançar ao som de Claudia Leitte, que nesta sexta, vai comandar a festa no Cocobambu. Pelo segundo dia consecutivo, Saulo Fernandes anima os foliões do Cerveja & Cia.

Nesta sexta também tem a estreia da Timbalada no Carnaval 2015. Bell Marques, que na quinta tocou no Circuito Osmar, hoje faz a folia na Barra-Ondina, puxando o bloco Pra Ficar/Vumbora.

Além de Bell, que esse ano está em carreira solo, a banda Chiclete com Banana também vai arrastar a multidão no bloco Nana. Já os filhos de Bell estarão na festa do bloco D+/ Banana Coral com a banda Oito7Nove4.

Quem prefere uma festa sem corda pode seguir Leo Santana, Psirico, É o Tchan e Daniela Mercury.

Já na Avenida, o destaque é o bloco Muquiranas, que vai desfilar com banda de sopro e percussão. A cantora Ju Moraes, Zelito Miranda, Adão Negro e o Batifun também vão marcar presença no Circuito Osmar. Os foliões também podem curtir o som de Armadinho e a Fobica nesta sexta.

Quem for para o Pelourinho conta com programação a partir das 20 horas com bandas afro e de sopro.

