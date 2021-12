Estreando no Carnaval, Coleguinhas esbanjam simpatia

As Coleguinhas Simone e Simaria esbanjaram simpatia no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, neste sábado, 6. Na estreia no Carnaval de Salvador, no bloco Pra Ficar, elas repetiam a todo momento que não acreditavam que estavam cantando na folia de Momo e declaravam amor pela capital baiana. Elas disseram que realizaram um sonho em tocar na festa em Salvador.

As meninas do arrocha também sensualizaram, brincando com os homens na festa. Simaria disse que era a "Hebe Camargo do Carnaval".

As Coleguinhas fizeram o público cantar e dançar ao som de "Meu violão e o nosso cachorro" e "Eu não vou mais atras de você". E se emocionaram. Veja a cena:

Simone e Simaria emocionada no carnaval de Salvador 😢💕 Um vídeo publicado por Coração de uma simarete (@simarete) em Fev 6, 2016 às 7:07 PST

