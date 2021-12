Estado investe R$ 10 milhões no Carnaval da Cultura

A Secretaria de Cultura estadual divulgou investimento de R$ 10 milhões no Carnaval deste ano. A verba é destinada para três programas: Carnaval Ouro Negro, Carnaval do Pelô e Carnaval Pipoca. Juntos, eles integram o projeto Carnaval da Cultura.



Os detalhes foram apresentados pelo titular da pasta, Jorge Portugal, em uma cerimônia no Palácio Rio Branco (praça Municipal) na manhã desta quarta-feira.



Segundo Portugal, os programas mobilizarão "cerca de 12 mil profissionais", com mais de 200 shows e performances artísticas. "É uma forma de reacender a tradição com um Carnaval da alegria sem cordas", disse Portugal.



As ações começam nesta quinta, com o Grito de Carnaval, no largo Pedro Arcanjo (Pelourinho), às 20h, com Orquestra Iemanjá, Cacau do Pandeiro, Jota Velloso, Claudete Macêdo e Ninha.



No evento está prevista a apresentação da decoração do Carnaval do Pelô. A artista plástica Telma Calheira contou que se inspirou em manifestações como os mascarados de Maragojipe, festas do Divino, do Bonfim e de Iemanjá para criar portais, peças de solo e aéreas.



D. Edith do Prato



A abertura do Carnaval do Pelô, no Largo do Pelourinho, terá homenagem ao centenário de nascimento da santo-amarense D. Edith do Prato (1916-2008). A anfitriã, Mariene de Castro, cantará ao lado de Will Carvalho, Virginia Rodrigues, Mariela Santiago, Margareth Menezes, Manoela Rodrigues e Carol Soares.



Haverá shows de Jorge Aragão, Edson Gomes, BaianaSystem e Moraes Moreira. O palco principal, no largo do Pelourinho, também receberá artistas de 15 projetos aprovados pela secretaria, entre eles Ana Mametto, Sine Calmon, Magary Lord, Orkestra Rumpilezz, Lazzo Matumbi, Bailinho de Quinta e Chico César.



Ouro Negro e Pipoca



Noventa e três entidades serão apoiadas no Carnaval Ouro Negro: blocos afros e de índios, grupos de samba e reggae. As contempladas sairão nos três principais circuitos (Batatinha, Dodô e Osmar).



São atrações como Olodum, Bankoma, Cortejo Afro, Didá, Malê Debalê, Reduto e Quintal do Samba, Apaches do Tororó, Aspiral do Reggae e Reggae - O Bloco.

O Carnaval Pipoca terá dez microtrios. O objetivo, para Portugal, é estimular diálogos: "A turma do pagode no samba de roda, do abadá atrás do afro sem corda; rock, reggae e hip-hop no mesmo trio. Cultura é para enxergarmos o que nos une, não o que nos separa".

adblock ativo