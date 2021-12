Estado investe no Carnaval de rua e anuncia atrações; veja programação completa

Os três principais circuitos do Carnaval da capital – Pelourinho (Batatinha), Centro (Osmar) e Barra-Ondina (Dodô) – serão palcos de grandes momentos na folia momesca.

Encontros como o dos parceiros Gilberto Gil e Capinam, relembrando clássicos do movimento Tropicalista, e apresentações de novas expressões artísticas, como a reunião de Liniker, Larissa Luz e B Negão – marcarão a programação do governo do estado na festa.

Com a presença 2,5 mil alunos da rede estadual de ensino e 500 jovens de projetos sociais do governo estadual, o secretário da Cultura da Bahia, Jorge Portugal, foi o mestre de cerimônia para o anúncio nesta terça-feira, 14.

O governador Rui Costa, acompanhado de secretários, assistiu ao evento na plateia, com direito a apresentações de Saulo, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Gerônimo e Armandinho – todos artistas que sairão sem cordas graças ao patrocínio estatal. Outros ícones da folia, como Luiz Caldas, também marcaram presença.

Na ocasião, Rui Costa comemorou o investimento de R$ 4 milhões, feito na festa de Momo pela iniciativa privada, e voltou a defender “um Carnaval de rua, sem cordas”. Empresas como Banco do Brasil, Bahiagás e cervejarias, não reveladas, estão patrocinando as atrações, segundo Rui. Dos cofres do governo mesmo, são R$ 10 milhões investidos em atrações artísticas, no total.

“A prioridade continua sendo o Carnaval de rua, sem cordas e, por isso, o governo do estado mantém a ajuda, não só aos blocos históricos, como os blocos afros, que estamos ajudando no Carnaval Ouro Negro, como também uma ajuda direta, articulada pelo governo do estado, de empresas privadas”, afirmou Rui.

Serão 110 atrações sem cordas nos três maiores circuitos da folia, com destaque para artistas como Baby do Brasil, Léo Santana, Saulo, Ivete Sangalo, Armandinho Macedo e outros. O ponto alto das comemorações, na avaliação da gestão estadual, é o encontro entre Gilberto Gil e Capinam, na sexta-feira, no largo do Pelourinho. Os dois farão um show em homenagem ao Tropicalismo, tema escolhido pelo governo para a festa deste ano.

Outros artistas festejados – como Anitta, Ivete Sangalo, Moraes Moreira e Cláudia Leitte – também puxarão trios independentes bancados pelo governo estadual.

Estrutura

Além disso, a gestão ainda custeará esquemas de segurança e monitoramento. Com isso, mais R$ 42 milhões serão aplicados na folia. No total, 25 mil profissionais – entre policiais civis, militares, técnicos e bombeiros – vão trabalhar para garantir o conforto dos foliões soteropolitanos.

Oito bairros da cidade onde acontece Carnaval, e outros 31 municípios da Bahia, também terão apoio do governo nessa área, segundo o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa.

Ele aproveitou a oportunidade, ontem, para criticar o aumento de dias de folia na programação da prefeitura – o que demandou mais trabalho para a SSP. O governador Rui Costa também falou do assunto, criticando “o improviso em cima da hora”, e defendendo “a manutenção do planejamento”.

“Isso já foi muito debatido, mas a gente acha que deve haver planejamento. Não é faltando 15 dias para o Carnaval que vamos ficar mudando a grade de programação, porque a responsabilidade recai sobre as forças de segurança, e não podemos tirar policiamento da cidade por causa da festa”, cutucou Barbosa.

Veja programação:

Dodô - Barra Ondina

Osmar - Campo Grande

Batatinha - Pelourinho

A coletiva foi encerrada com um show de artistas baianos como Saulo, Carlinhos Brown, Marcia Short, Tonho Matéria, Carla Cristina, Armandinho, Mari Antunes, entre outros. Confira trecho da apresentação de Saulo:

Yuri SIlva Estado investe no Carnaval de rua e anuncia atrações; veja programação completa

