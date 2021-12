Estado anuncia atrações do Carnaval do Pelô, Pipoca e Ouro Negro

Foi divulgado na manhã desta terça-feira, 16 o resultado final das atrações habilitadas para o Carnaval do Pelô, Carnaval Pipoca e Ouro Negro. A contratação será neste mês e em fevereiro. A portaria saiu no Diário Oficial do Estado (Doe) de hoje.

>> Resultado final do Carnaval Pelô e Pipoca

>> Resultado final do Carnaval Ouro Negro

No Pelô, os artistas e bandas serão contratados para shows nos largos Pedro Archanjo, Quincas Berro D’Água e Tereza Batista. A programação deve contar com atrações como Africania, Pali OJC, Levi Barbosa, Vivendo do Ócio, Missinho, Lateral Elétrica, Aila Menezes, Baco Exu do Blues, Orquestra Popular de Maragojipe, Ligação 70 e o grupo infantil P.U.M.M.

No Carnaval Pipoca, os microtrios e nanotrios prometem agitar a folia dos circuitos Batatinha, Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande). Entre os projetos habilitados, os microtrios Peixinho Elétrio, com Banda Marana; Ivan Huol e Verlando Gomes no Rural Elétrica. Já os nanotrios serão Bicicletrio – Toca Raul, Rixô Elétrico, Peu Meurray e Coletivo Gente Boa se Atrai.

Já no Carnaval Ouro Negro foram contempladas 92 entidades nas categorias: afro, afoxé, samba, reggae e de índio. Entre os credenciados, o Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Didá, Filhos de Gandhy, Alerta Geral, Alvorada, Aspiral do Reggae, Reggae O Bloco e Commanche do Pelô.

adblock ativo