"Esperando o Carnaval" recebeu a banda Olodum nesta sexta

A galera da banda Olodum foi recebida pelos apresentadores Dinho Junior, Adailton Santiago e Raoni Oliveira no programa "Esperando o Carnaval", da rádio Piatã FM, desta sexta-feira, 29.

Como não poderia deixar de ser, a música do grupo fez a trilha sonora da atração, em clima intimista. A movimentação no estúdio foi transmitida ao vivo pelo Periscope do Jornal A TARDE.

O projeto "Esperando o Carnaval" é uma parceria entre a rádio, a TV Aratu e o Grupo A Tarde e marca os preparativos para a festa, que começa na próxima quarta-feira, 3.

adblock ativo