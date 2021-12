Espaço do Ilê é na Castro Alves

Localizado na praça Castro Alves, o Camarote do Ilê Aiyê é uma opção para quem quer assistir às atrações do Carnaval no ponto mais privilegiado do circuito Osmar. O espaço funcionará de domingo a terça (dias 15 a 17), no estacionamento do edifício Sulacap. Contará com serviço de massoterapia, estética afro, ateliê de customização de camisas, culinária regional e serviço de bar. A animação nos intervalos dos trios fica por conta da Band'Aiyê, grupos de samba convidados e do DJ Jarrão

adblock ativo