Esforço na festa requer cuidados

Não há dúvidas de que, para aproveitar o Carnaval de Salvador, é preciso disposição. Seja para correr atrás do trio ou pular por horas seguidas dentro do camarote, o folião necessita ter, além da alegria, energia para aguentar os seis dias de festa.

O ritmo de maratona pede uma alimentação equilibrada e muita hidratação. O gastroenterologista Allan Rego, diretor médico do SIM (Serviços Integrados em Medicina), alerta para a necessidade de uma preparação especial para o Carnaval.

"O folião não deve se cuidar apenas durante o percurso da festa. Ele precisa dormir bem, manter o corpo hidratado e ter ingerido alimentos ricos em carboidratos, como sanduíche ou massa, que são uma fonte rápida de energia", explica o médico.

Para manter o corpo hidratado, ele diz ser essencial beber, no mínimo, dois litros de água por dia. A nutricionista Margaret Mendes também indica a ingestão de suco de frutas, como laranja e melancia, e água de coco, além de isotônico - bebida esportiva formulada para ajudar os atletas na hidratação durante ou após o exercício físico - para repor os nutrientes perdidos, como sais minerais.

"Certos nutrientes diminuem na medida em que o exercício é praticado, por meio da transpiração. Repor essas perdas promove hidratação adequada, retardando o aparecimento da fadiga durante o exercício. Assim, no Carnaval, onde ocorre uma grande perda de líquido e desprendimento de energia, essas bebidas se tornam indicadas", explica.

Bebida diurética

Quem gosta de curtir a farra acompanhado de uma cerveja - bebida diurética que faz com que o corpo elimine grande quantidade de água por meio da urina - também precisa se preocupar em repor líquido.

"Essa perda excessiva pode ser a causa daquela famosa ressaca, consequência da perda de nutrientes. Uma dica bem legal é intercalar a bebida alcoólica com água potável e refeições bem leves", aconselha.

Com programação completa para aproveitar todos os dias da folia momesca, com direito a bloco, camarote e pipoca, o estudante Pedro Victor Rodrigues, 20 anos, redobra os cuidados com a alimentação nesse período, para conseguir aproveitar todos os momentos.

"Evito comida gordurosa e as que são vendidas na rua e ficam exposta durante muito tempo. Na rua, dou preferência às comidas oferecidas nos camarotes, como sanduíche e temaki", conta.

Antes de seguir para o circuito Dodô (Barra-Ondina), onde irá participar do evento, o estudante gosta de comer salada, frutas e um beiju recheado com queijo. Outra atenção de Pedro Victor é com a hidratação. "Bebo três litros de água por dia, no mínimo", diz.

De acordo com a nutricionista Margaret Mendes, esse hábito favorece a melhor digestão, conforto e bem-estar durante a folia.

