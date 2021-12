Érico Brás e Kênia Maria serão rei e rainha do bloco 'Os Mascarados'

O casal de atores Érico Brás e Kênia Maria foi escolhido para reinar no bloco "Os Mascarados" no Carnaval de Salvador 2018. O trio irá desfilar no circuito Dodô (Barra-Ondina) na quinta-feira, 8 de fevereiro.

O bloco, que completa 19 anos de estrada este ano, ficou conhecido por reunir foliões fantasiados de diversos personagens, como de pirata, enfermeiros, padres, super-heróis, freiras, gladiadores, guerreiros, príncipes, princesas, bruxas, fadas, arlequins e pierrôs.

Para a folia de 2018, o bloco Os Mascarados será comandado por Liniker e Sandra de Sá que, juntamente com a banda Mascarados, prometem resgatar o clima dos carnavais antigos, com direito a marchinhas e sucessos do axé.

adblock ativo