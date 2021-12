Entrega do Gandhy ocorre na Cidade Baixa

A entrega das fantasias do afoxé Filhos de Gandhy está ocorrendo no Clube dos Oficiais (Av. Dendezeiros, no Bonfim).

Paulo César do Sacramento, um dos diretores do afoxé, explicou que a entrega da fantasia passa por uma checagem de todas as peças e conta com um serviço de ouvidoria para atender os associados.

Além disso, o bloco disponibiliza mais de 100 artesãs. Elas ficam no clube confeccionando os tradicionais turbantes, durante a entrega das fantasias.

Artesã do bloco há três anos, Miralva de Souza, 49, informou que cobra R$ 25 por cada turbante confeccionado, mais R$ 10 para colocar o broche. “É só trazer a toalha que a gente costura e deixa tudo pronto para o dia do desfile”, acrescentou.

Paulo César do Sacramento comentou que a fantasia custa R$ 400, para associados, e R$ 500, para os não associados.

Atualmente, o afoxé conta com seis mil foliões. A entrega das fantasias segue até sexta-feira, das 8h às 19h, no espaço da Cidade Baixa.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

