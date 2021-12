Entrega das chaves a Momo na Barra marca abertura oficial do Carnaval

Uma cerimônia às 17h desta quinta-feira, 7, marcará oficialmente a abertura do Carnaval de Salvador deste ano. Mantendo a tradição, o Rei Momo receberá as chaves da cidade das mãos do prefeito ACM Neto e do governador Rui Costa. A cerimônia ocorrerá no camarote Expresso 2222, no edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra.

A partir das 17h30, o circuito Barra-Ondina deverá ser tomado por foliões que acompanharão o show da cantora Claudia Leitte em um trio sem cordas. Ela se apresentará junto com o rapper PitBull, com participação do grupo Fitness Zumbas.

O circuito ainda deve ser palco do segundo dia de Furdunço. Serão 24 atrações com diversidade de ritmos.

Centro

No circuito Osmar, a partir das 16h, acontece a Quinta do Samba, festa dedicada ao ritmo. Os foliões poderão conferir belas apresentações de entidades tradicionais, como Alerta Geral, Amor e Paixão e Vem Sambar.

