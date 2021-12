Entidades carnavalescas assinam termo de proteção a crianças e adolescentes

As entidades carnavalescas, em conjunto com o Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho, assinaram um acordo de cooperação técnica para prevenir a violação dos direitos contra crianças e adolescentes durante os dias festivos da capital.

O documento, assinado na última terça-feira, 5, foi criado com base em um relatório estatístico do carnaval em Salvador, que demonstram índices de violação à criança e o adolescente. O esforço conjunto conta com com o combate contra a violência sexual, trabalho infantil e venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes.

As entidades carnavalescas se comprometeram em divulgar a causa e distribuir cartazes, materiais publicitários, fixar adesivos nos blocos, antes e durante os desfiles da festa. A orientação também é que os blocos capacitem seus funcionários para entender e lidar com as proibições estabelecidas no documento.

adblock ativo