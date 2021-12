Encontro de trios reúne Gil, Preta, Psirico e Alavontê na Barra

O encontro de trios que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 24, no Farol da Barra, em Salvador, reuniu o cantor Gilberto Gil e Preta, além do pranchão do Alavontê e o trio da banda Psirico.

Quem deu a largada e embalou os foliões foi Márcio Victor, do Psi, que abriu o encontro com a música aposta para Carnaval, "Mulheres no Poder".

Em seguida, Preta Gil acompanhou o pagodeiro no hit "Lepo Lepo" e logo chamou Gilberto Gil, que assumiu o comando dos vocais cantando "Is this love", de Bob Marley, e "Toda Menina Baiana". O Alavontê foi o último a se apresentar.

