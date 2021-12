Empresário do Cheiro diz que Carnaval está desorganizado

A paixão pelo Carnaval e o sucesso do bloco Cheiro de Amor, criado em parceria com amigos há 35 anos, fizeram Windson Silva, 58 anos, trocar de vez a agronomia pelo mundo da música há 20 anos, no auge do sucesso da axé music no país. Este ano, os blocos que comanda - Cheiro e Yes - vão arrastar 2,5 mil foliões por dia. Mas já animaram muito mais gente antes da febre dos camarotes no circuito Barra-Ondina. Responsável por inovações nos blocos, como o uso de um abadá por dia, Windson é o entrevistado da vez da série com empresários da Bahia. A seguir, ele fala sobre a crise da axé music, da importância do retorno às raízes, do ritmo e dos riscos da expansão dos camarotes na folia.

Como começou a sua história com o Carnaval?



Isso é uma relação de paixão. Fui criado na Cidade Baixa e mesmo menino já participava daqueles carnavais de bairros. Sempre fui carnavalesco. Brinquei na rua muitos anos até que resolvemos criar um bloco nosso, eu e pessoas conhecidas da Cidade Baixa, e formamos o Cheiro de Amor. Nós nunca pensamos em fazer algo empresarial, a verdade é essa. Era tudo tesão de fazer carnaval, curtir, estar com os amigos. Mas chegou um momento em que tínhamos que ir nos organizando. Quase que instintivamente, começamos a atuar como empresários. E tudo que se ganhava no Cheiro de Amor não era desviado. Guardávamos para fazer melhor ainda no outro ano.

Quando surgiu a banda?



Naquela época não tinha artista para puxar bloco de Carnaval. Mas os blocos, como o Cheiro de Amor e o Eva, sentiram a necessidade de ter as suas próprias bandas. Estou falando de 1983, 1984. Um diretor de arte do Cheiro tocava. Ele foi atrás de amigos dele para formar a banda. Entre eles veio Laurinha, primeira cantora do Cheiro de Amor. Naquela época o nome da banda era Pimenta de Cheiro. Isso foi decisivo para o crescimento do Carnaval, inaugurou uma nova etapa, das bandas nos blocos, e elas tiveram um papel preponderante na axé music, que agora completa 30 anos.

Muita gente afirma que o gênero está em crise. Você concorda?



Não acho que existe uma crise da axé music. O Brasil está em recessão. A crise da música não é brasileira, é internacional. Com o advento da internet, as pessoas baixam música hoje. Me cite duas grandes cantoras populares do Brasil. Vou citar, é minha opinião: Claudia Leitte e Ivete Sangalo. Elas são top em shows pelo Brasil o ano todo. O forró, por exemplo, já foi mais forte no país e hoje, basicamente, tem duas bandas de destaque. Você vai para o pop e não existe uma grande expressão no Brasil. Tem o sertanejo, que passou por uma crise e se reergueu. Mas basicamente faz sucesso no Sul e Sudeste. Os artistas estão em regiões ricas e não precisam vir para aqui. Mas se a gente quiser fazer sucesso, tem que ir para o Sudeste. A música baiana é feita em Salvador. É o único movimento que surge e vive esse tempo todo dentro desse caldeirão cultural. E acho que a gente está indo muito bem. Em meio a crise, temos artistas que fazem shows pelo Brasil o ano todo. Mas existe uma necessidade grande de renovação.

Por onde deve começar? Há quem diga que depende dos compositores, que, por sua vez, estão desestimulados com as vendas dos CDs...



Não coaduno com essa tese. A música boa é orgânica. O cara faz por inspiração. Existem muitos artistas hoje que só querem gravar suas próprias músicas, não dão muitas oportunidades aos compositores do gueto. Temos muitos e maravilhosos. Eles é que trazem a nossa realidade sociocultural. Quando esse compositor traz a música tem muito mais possibilidade de agradar, pois tem uma conexão popular forte. Defendo ferrenhamente esses compositores porque a música baiana foi forte enquanto teve essa raiz. Mas foram N situações...

Poderia citar alguma?



Quando a música baiana surgiu era tudo amador, não existia o artista nem o empresário. Na medida em que o empresário se fragiliza, ele para de investir. Para dar oportunidades aos novos artistas, é preciso investir. Tem que ver se estão disponíveis para isso. Muitas vezes o empresário investe no artista, um ano, dois anos, quatro anos e o artista depois vai embora. Só que o artista fica com o capital imagem, mas o empresário fica com que capital? É muito investimento que se faz. Nós perdemos seguramente muitos empresários que eram investidores. Ainda sou tipo um dinossauro, mas é muito difícil.

Os blocos já não esgotam mais abadás como antigamente e os preços estão caindo. O público está se desinteressando pela festa paga ou está migrando para o camarote?



A resposta básica é essa. A verdade é que ainda tem muito público para brincar em bloco. Mas, em compensação, se você fizer a conta das pessoas que estão em blocos e da quantidade em camarotes, vai tomar um susto. É N vezes a quantidade de pessoas que estão se divertindo no Carnaval. Mas a verdade é que as pessoas de um poder aquisitivo maior estão preferindo ir para o camarote, porque não tem violência, podem escolher um camarote all inclusive e as meninas podem ir produzidas, de salto alto, chapinha no cabelo. Isso nos leva aos carnavais de 30, 40 anos atrás, quando havia os bailes. O clube agora é o camarote. Se prejudicou os blocos? Prejudicou, claro. Dividiu-se a fatia e muito. Acho que isso é danoso para o Carnaval de Salvador, que sempre teve a característica da espontaneidade. As pessoas vinham de todas as partes do país porque sabiam que dentro do bloco iam ficar de short, dançar, beber, dar beijo na boca, fazer de tudo livres, leves e soltas. E era diferente do que acontecia em outros carnavais. A partir do momento em que você faz um modelo parecido com o modelo de lá (do Rio de Janeiro, dos grandes camarotes), começou a se igualar. O camarote é necessário, mas está desorganizado. Então, quando você se iguala, perde o atrativo. Acho que isso a gente tem que resgatar.

Nas entrevistas sobre os 30 anos da axé, muitos pioneiros do gênero criticaram o caráter comercial do Carnaval hoje, que teria acabado com a espontaneidade. O senhor concorda?



Como disse a você, o momento áureo da festa foi quando os blocos estavam efervescentes. Não sou dessa concepção de que a festa funciona só com trios sem cordas, porque quando você coloca o bloco com associados no chão, está levando música, alegria de graça para a multidão. Não enxergo dessa forma. Tiram-se os blocos e quem vai bancar essa festa? Porque se o bloco se enfraquecer - o que não acredito que vá acontecer - o camarote não vai ter razão de ser. A miscigenação do bloco, com o camarote, com a pipoca, com o trio sem corda, o furdunço, isso oxigena a festa. O modelo, para ser bacana, tem que ser assim. Mas tem que haver um ordenamento dos camarotes. Talvez limitar o número deles.

O senhor, que já protagonizou algumas mudanças no Carnaval, tem ideia de como a festa pode se reinventar?



A gente precisa descer do salto alto e entender o que o jovem quer. Quais são as aspirações do menino de 16 anos? Que tipo de festa quer curtir? Fizemos uma inovação há oito anos, com um dia de música eletrônica no bloco Yes. Abortamos o bloco A Barca e criamos um outro. A gente entendia que havia uma tendência da música eletrônica, que naquela época não era um décimo do que é hoje. Ela explodiu no mundo todo. Esse ano estamos fazendo um dia de sertanejo baiano. O público jovem vai muito pela escolha do artista. A grande marca do Cheiro não foi fantasia, abadá, foi ter estourado várias artistas nesses 33 anos de banda. E agora estamos fazendo outra, uma menina de 27 anos (Vina Calmon). Ela vai cativar os jovens.

Do que o Carnaval de Salvador precisa para ficar melhor?



O Carnaval passou um momento muito difícil, foram oito anos em total abandono. Não sou partidário de ACM Neto, mas ele, em dois anos, está conseguindo resgatar a autoestima da cidade. Você não tem noção de como esse descaso com Salvador atrapalhou o Carnaval. O que mais? Acho que tem que ser repensado como é que vão ser os blocos, dar uma mexida. Então, acredito que para o Carnaval melhorar, tem que melhorar a cidade e haver um diálogo entre os atores da festa. E não podemos perder o contato com a nossa raiz. Foi isso que levou a nossa música para o Brasil. Por que Michael Jackson veio gravar com o Olodum? Por causa da música.

