Emicida encerra hoje folia no Farol da Barra; veja programação para segunda

A folia no Farol da Barra vai se encerrar neste domingo, 26, com o show do rapper Emicida. Ele fará um show completo junto com a banda e com a participação especial de Rael. A apresentação vai começar logo após o desfile do último trio.

Esta segunda, 27, por sua vez, terá atrações para todo tipo de público, distribuídas nos três circuitos do Carnaval de Salvador. No circuito Batatinha (Pelourinho), por exemplo, o comando vai ficar por conta de Rafael Manga, Banda Alabê, Tonho Matéria, dentre outros.

No circuito Dodô, além de Bell Marques, Ivete Sangalo, Harmonia do Samba e Léo Santana, o público também vai poder curtir a pipoca da banda BaianaSystem. Já no circuito Osmar (Campo Grande), o folião vai poder ir atrás do trio de Saulo e do pagodeiro Igor Kannário, que desfilarão sem cordas.

>> Confira programação completa do Carnaval de Salvador

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Segunda - 27 de fevereiro

15:00h MINITRIO PUTITO REX DJS

15:15h CAMALEÃO BELL MARQUES

15:45h FILHOS DE GANDHY BANDA SHOW GANDHY

16:15h FILHAS DE GANDHY BANDA FILHAS DE GHANDY

16:45h FECUNDANÇA / CORUJA IVETE SANGALO

17:15h MEU E SEU HARMONIA DO SAMBA

17:45h ME ABRAÇA DURVAL LÉLYS

18:15h CROCODILO DANIELA MERCURY

18:45h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

19:15h TCHAN / PRAIEIROS JAMMIL

19:45h BALADA LÉO SANTANA

20:15h TRIO INDEPENDENTE TOKJÓS - MUNQUIDALA BANDA MUNQUIDALA

20:45h VEM SAMBAR (SEM CORDAS) FORA DA MIDIA

21:15h TRIO INDEPENDENTE RICARDÃO - BABY DO BRASIL BABY DO BRASIL

21:30h ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE (SEM CORDAS) ROMA NEGRA

21:45h CORTEJO AFRO BANDA AFRO CORTEJO AFRO E CONVIDADOS

22:15h MUZENZA BANDA MUZENZA

22:45h MALÊ DEBALÊ BANDA MALÊ

23:15h TRIO INDEPENDENTE PREDADOR - JEANE LIMA JANE LIMA

23:30h TRIO INDEPENDENTE MAMUTE- PAULINHO BOCA PAULINHO BOCA DE CANTOR

23:45h TRIO INDEPENDENTE - BAIANA SYSTEM BAIANASYSTEM

Circuito Osmar (Campo Grande)

Segunda - 27 de fevereiro

11:00h CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO

11:30h DIDÁ BANDA DIDÁ

12:00h BLOCO DA SAUDADE BANDA DA SAUDADE

12:30h É COM ESSE QUE EU VOU BEM BAIANO / FIRMINO DE ITAPOÃ

13:00h PAGODÃO DO CAÇOTE NOBRES IN SAMBA

13:30h TRIO INDEPENDENTE BARRETÃO - PIPOCA DA VINGADORA VINGADORA

14:00h TRIO INDEPENDENTE - SARAJANE SARAJANE

14:30h PROJETO ESPECIAL - PIPOCA DE SAULO SAULO

15:00h AS MUQUIRANAS PSIRICO

15:30h MUDANÇA DO GARCIA CLAUDIA COSTA

16:30h PROJETO ESPECIAL - TRIO DO KANNARIO IGOR KANNÁRIO

17:00h PROJETO ESPECIAL RESPEITA AS MINA LARISSA LUZ / TASSIA REIS / MC CAROL

17:30h BOLA CHEIA BANDA TRIBO AXE MIX

17:45h TRIO INDEPENDENTE MEGA LIDER - CARLA CRISTINA CARLA CRISTINA

18:00h 100 CENSURA BANDA 100 CENSURA

19:00h ILÊ AIYÊ BAND'AIYÊ

20:00h BLOCÃO DA LIBERDADE

20:30h MUNDO NEGRO BANDA MUNDO NEGRO

21:00h FOUR DAYS GANGUIE DO SAMBA / GRITO DO GUETHO E CONVIDADOS

21:30h TRIO INDEPENDENTE - AVENIDA SE7E AVENIDA SE7E

21:45h SAMBATERRAMAR BEAT BRASIL / KELLY LEPOOH

22:15h TRIO INDEPENDENTE IDEAL - SAMBA DO PRETINHO SAMBA DO PRETINHO

22:30h FILHOS DA FEIRA

23:00h IJEXÁ DA BAHIA BANDA IJEXÁ DA BAHIA / GERMANO CRUZ E CONVIDADOS

Circuito Batatinha (Pelourinho)

Segunda - 27 de fevereiro

11:00h COMMANCHERÊ

17:00h FILHOS DE KORIN EFAN

17:20h NÃO DEIXE O SAMBA ACABAR

17:40h TAMBORES E CORES RAFAEL MANGA

18:00h CARNAPELÔ

18:20h ALABÊ BANDA ALABÊ

18:40h INSABÁ MAZÁ

19:00h BLOCO DA CAPOEIRA TONHO MATERIA / ALAS DE CAPOEIRA

19:20h AFOXE BABA AFOMÃ

19:40h YLÊ OYÁ BAÍA KETO / BANDA OYÁ

20:00h ZIMBABWE

20:15h SKAR REGGAE BANDA SKA REGGAE E CONVIDADOS

