EdCity chora ao revelar que este é seu último Carnaval

O início do bloco "Traz A Massa", comandado por EdCity, reservou grandes emoções para o cantor e para o público, hoje, no circuito Osmar (Campo Grande). É que o músico revelou que este é o último ano dele no Carnaval.

Sem entrar em detalhes sobre a despedida, ele comentou que a decisão faz parte "das transformações da vida e do mundo".

Emocionado, EdCity foi acalentado pelos músicos que o acompanhavam no trio e disparou: "Deus sabe de todas as coisas".

Ao som de "Imprensa tudo na parede", o cantor seguiu arrastando foliões.

