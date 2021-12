É preciso cautela com o uso de glitter e tinta guache

Os blocos de rua desfilam nas principais cidades do país animados com a festa de momo. Ansiosos por dias de diversão, foliões se esmeram nas fantasias, mas às vezes sem os cuidados necessários. Usar adereços como glitter e tinta guache podem causar reações alérgicas. Por isso é necessário redobrar os cuidados com a pele durante o todo o período carnavalesco, protegendo-a do sol e das agressão das maquiagens.

“O risco mais comum é o de desenvolver reações alérgicas, e os sintomas não são necessariamente imediatos. O inchaço e a vermelhidão podem aparecer até 24h depois da exposição ao produto”, explica a dermatologista Valéria Marcondes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da American Academy of Dermatology (AAD).

De acordo com a SBD, é recomendado usar maquiagem, brilho e glitter produzidos por marcas de confiança. O glitter pode ser aplicado em todo o rosto e corpo, mas o folião deve dar preferência aos específicos para maquiagem, que são feitos de plástico não-tóxico.

Áreas com feridas ou com irritações não devem receber o glitter, pois há risco de contaminação e agravamento da lesão. Ao final do dia, é necessário usar removedor de maquiagem à base de óleo específico para a região dos olhos, e limpar de dentro para fora, para diminuir o risco de cair o produto nos olhos.

O glitter cosmético é mais fino, mas é necessário ter cautela na aplicação. “Usem maquiagem, como corretivos e sombras cremosas, como cola para glitter. Evitem aplicar muito próximo aos olhos, pois são áreas mais sensíveis e para que não grudem nos cílios, evitando pequenas lesões nas córneas e a conjuntivite”, orienta.

Se cair glitter nos olhos, a recomendação é evitar coçar. Para quem usa lentes de contato, é preciso ficar mais atento: há produtos específicos para a limpeza. Outra dica é “nunca durmam com as lentes”. Ao fim da festa, limpar toda a maquiagem.

