O grupo "É o Tchan", comandado por Beto Jamaica e Compadre Washington, lançou nesta terça-feira, 19, o clipe da música "Bota A Cara No Sol".

Com participação especial da modelo Karol Schwonke, o clipe, que foi gravado no final do ano passado, traz a história de uma mulher sem autoestima, que um dia resolveu se cuidar e mostrar o que tem de melhor.

De autoria de J. Telles, Leonardo Scavuzzi e Iramaia Santos, a canção, que tem refrão "chiclete", promete sacudir os foliões do Carnaval.

Assista:

Da Redação "É o Tchan" lança clipe de música "Bota a Cara no Sol"

adblock ativo