É o Tchan divulga fantasias que serão usadas no bloco 'As Muquiranas'

A banda É o Tchan, que irá desfilar com o bloco "As Muquiranas" no sábado de Carnaval, 25, no Circuito Osmar (Campo Grande), divulgou o croqui das fantasias dos cantores Beto Jamaica e Compadre Washington na manhã desta quarta-feira, 22.

A vestimenta dos vocalistas será assinada pelo estilista Fábio Sande, pelo segundo ano consecutivo.

“Neste ano quis dar um ar mais sofisticado, elegante, sem perder a identidade de alegria que o Tchan passa. Então, a fantasia vem toda em paetês com aplicação de galões, mas ela tem um colorido, um efeito que realmente dá essa conotação da alegria do grupo. Isso foi uma coisa que eu me inspirei para que as pessoas identificassem isso nas roupas”, explica o estilista.

adblock ativo