Durval Lelys dá início à carreira solo na Barra

O primeiro dia oficial de Carnaval no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, foi marcado pela estreia do cantor Durval Lelys em carreira solo, após 26 anos de folia à frente da banda Asa de Águia.

Puxando o bloco Côco Bambu, Durval evitou falar com a imprensa. Grandes sucessos da axé music foram cantados em um bloco de canções que homenageou os 30 anos do ritmo.

Hinos como Quebra Aê, We Are Carnaval, Baianidade Nagô, Fricote, Alô Paixão - e a nova música de trabalho, Vou te Rebocar - foram cantados a plenos pulmões pelo bom público que acompanhou o artista, formado principalmente por turistas brasileiros.

A paulista Lívia Izar, 31, foi atrás do trio Planeta Dragão, puxado por Lelys, pela 11ª vez. Ela, que acompanha o cantor desde 2004, acha que a carreira solo foi uma mudança positiva.

"Vai ser ainda melhor, venho sempre para o Carnaval ver ele, espero que cante Reviravolta", disse, antes do começo do desfile de blocos.

Nova fase

Quem também iniciou uma nova fase na carreira na quinta-feira, 12, na Barra, foi o cantor Léo Santana, ex-Parangolé.

Em seu primeiro Carnaval cantando sozinho, o artista baiano puxou o bloco Pipoca Trimix. Uma das músicas favoritas da folia desse ano, Abana, abriu o desfile do cantor na orla marítima.

Pouco antes, ainda sob a luz do sol, a ex-banda de Léo, agora sob o comando do cantor Tony Salles, também saiu em um trio sem cordas, abrindo o dia na Barra. A apresentadora Sheila Carvalho, esposa do novo vocalista do Parangolé, desejou boa sorte ao marido com um beijo apaixonado.

Saulo Fernandes foi o segundo a puxar um bloco no primeiro dia de festa na Barra. À frente do Cerveja & Cia., o ex-cantor da Banda Eva iniciou seu segundo Carnaval em carreira solo balançando o chão da Barra com hits como Tudo Certo na Bahia e Agradecer.

Homenagem

Já na passarela da avenida Oceânica, em frente aos primeiros camarotes do circuito, Saulo homenageou a Axé Music cantando músicas famosas na voz do pai do ritmo, Luiz Caldas. Sucessos de blocos afros como o Ilê Aiyê entraram no repertório. A cantora Anitta, pela primeira vez puxando um trio, também animou a festa.

