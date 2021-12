Durval lança novo personagem no Carnaval

No Carnaval de Salvador, Durvalino lança mais um personagem: o 'Du Miseravan', nos blocos Cocobambu (sábado) e Me Abraça (domingo, segunda e terça-feira), no circuito Barra-Ondina.

Já na prévia do Carnaval carioca, Durval Lelys arrastou uma multidão, no último domingo, 24, no bloco Vira Lata, que desde 2007 desfila pelas ruas de São Conrado, bairro na zona sul do Rio de Janeiro. Ele tocou os novos sucessos: 'Ti Pan Pan' e 'Sua Cabeça'. Mas a galera também delirou com os hits antigos, como 'Manivela', 'Quebraê' e tantas outras.

adblock ativo