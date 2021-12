Dudu Nobre é uma das atrações de camarote em Salvador

O sambista Dudu Nobre vai levar o Carnaval do Rio de Janeiro para o Camarote Bar Brahma durante a folia baiana. O carioca vai se apresentar sábado, 14 de fevereiro, no camarote localizado próximo do Cristo, na Barra.

Na quinta-feira, 12, primeiro dia da festa, Alavontê e Sol Garcia vão animar o camarote. O grupo paulista Turma do Pagode é a atração da sexta-feira, 13. No domingo, 15, Jau vai comandar a festa. Segunda, 16, será a vez da banda Negra Cor. O enceramento, na terça, 17, fica por conta de Alinne Rosa.

As camisas do Camarote, que é All Inclusive, custam de R$ 550 a R$ 890 e estão à venda no site Total Acesso.

