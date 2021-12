Duas vítimas de acidente com carro da Unidos da Tijuca seguem em observação

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro atualizou na tarde desta terça-feira, 28, informações sobre as vítimas dos acidentes com o carro alegórico da Unidos da Tijuca, nesta madrugada. Duas vítimas continuam internadas, em observação.

Em consequência do acidente com o carro abre-alas da Unidos da Tijuca, 20 pessoas foram atendidas no posto de saúde do Sambódromo e nos hospitais da rede pública da cidade. Dessas, 12 ficaram feridas e oito receberam assistência médica no local.

Segundo a secretaria, dos 12 feridos, 10 foram encaminhadas à rede municipal de saúde. Quatro foram para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, sendo que três tiveram alta e uma continua em observação. Também foram liberadas quatro pessoas feridas com escoriações leves levadas para o Hospital Miguel Couto, no Leblon. Duas vítimas seguiram para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste. Uma teve alta e a outra permanece internada, em observação.

Pacientes no CTI

A secretaria informou, ainda, que das 20 vítimas do acidente ocorrido no último domingo, 26, com o carro da Paraíso do Tuiuti, três permanecem internadas no Centro de Terapia Intensiva (CTI) dos Hospitais Miguel Couto e Souza Aguiar. A fotógrafa Lúcia Mello Freitas está estável, enquanto Maria de Lurdes Maura Ferreira apresenta quadro grave, respirando com ajuda de aparelhos, e Elisabeth Jofre continua estável.

