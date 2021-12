Donos de selo de trânsito apreendido têm cadastro cancelado

Os donos de selo de trânsito apreendidos no Carnaval serão excluídos do cadastro de envio da autarquia no próximo Carnaval. A Superintendência de Transito de Salvador (Transalvador) recolheu 310 credenciais por falsificação ou uso irregular no período de folia; as unidades foram vendidas, alugadas ou utilizadas para transporte clandestino e mototáxi.

A identificação dos proprietários é feita por meio do código de barras de cada adesivo. O selo foi criado para facilitar a circulação dos moradores das regiões dos circuitos. As credenciais permitem o livre acesso de moradores nesses locais.



Os selos têm elementos para evitar falsificação e uso indevido. Eles são impressos em papel couché, menos resistente e são faqueados (cortes que fazem com que se desmembrem para impedir reutilização). Além disso, há uma tarja holográfica na parte inferior, com uma imagem reluzente.

adblock ativo