Domingo é dia de Ivete e pipoca de Saulo no Circuito Osmar

O grande destaque do domingo, 14, de Carnaval é o circuito Campo Grande. Na avenida passam nomes que arrastam multidões, como a famosa pipoca do cantor Saulo Fernandes, Ivete Sangalo e Psirico. O grupo Pagodart fará sua estreia com a volta do cantor Flavinho, no bloco "Traz a Massa".

Mas o público que prefere brincar no Circuito Dodô poderá ver os diversos ritmos que irão fazer o som na Barra. O Dj carioca Felguk levará o som das pickups para o bloco Largadinho, já Jorge & Mateus irá fazer a "sofrência" dos foliões com seu sertanejo.

O bloco Cortejo Afro também desfilará na Barra, este ano com o tema "Oyá Balé - A Dona da Porteira do Continente Africano".

Confira a programação completa da folia

Circuito Dodô

15:00 OLODUM BANDA OLODUM

15:30 CAMALEÃO BELL MARQUES

16:00 FECUNDANÇA / PIRRAÇA JORGE E MATEUS

16:30 MEU E SEU HARMONIA DO SAMBA

17:00 ME ABRAÇA DURVAL LELYS

17:30 TCHAN / PRAIEIROS BANDA JAMMIL

18:00 TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR ARMANDINHO E IRMÃOS

18:30 CROCODILO DANIELA MERCURY

19:00 BALADA TUCA FERNANDES

19:30 LARGADINHO FELGUK E DJS CONVIDADOS - JP CANDELA , GABE LIVE E LUCA BUZANELLI

20:00 TRIO INDEPENDENTE RAMOS - JÙ MORAES JU MORAES

20:30 TÊ TÊ TÊ / EVA BANDA EVA

21:00 CORTEJO AFRO BANDA CORTEJO AFRO

21:30 ECOLOGICO MEIO AMBIENTE PRESERVE A AMAZÔNIA / TRIBUTO A BRUNO NUNES

22:00 PROJETO ESPECIAL AFRO POP MARGARETH MENEZES

22:15 A MULHERADA BANDA A MULHERADA

22:30 TRIO INDEPENDENTE PAULINHO BOCA PAULINHO BOCA

23:15 TRIO INDEPENDENTE METAL - COMCAR 1 YAGO & JULIANO

00:15 TRIO INDEPENDENTE TROPIKÁLIA - BABY BABY CONSUELO

Circuito Osmar

10:30 MAMULENGO BANDA DE SOPRO E PERCUSSÃO MAMULENGO

10:50 ALGODÃO DOCE CARLA PEREZ

11:10 IBÉJI

11:30 RHATAPLAN O TREMZINHO DA RATAPLAN

11:50 PIERROT DE PLATAFORMA GRUPO DE PIERROTS

12:00 PIERROT TRADIÇÃO GRUPO DE PIERROT TRADIÇÃO

12:15 MICROTRIO BANDA MICROTRIO

12:30 TRIO PIPOCA DE SAULO SAULO FERNANDES

13:00 INTER PSIRICO

13:30 CORUJA IVETE SANGALO

14:00 PAPA BABADO NOVO

14:30 CHEIRO DE AMOR BANDA CHEIRO DE AMOR

15:00 TRIO INDEPENDENTE TIMBALADA TIMBALADA

15:15 TRAZ A MASSA FLAVINHO E PAGODART

15:45 PINEL

16:15 ARAKETU BANDA ARAKETU

16:45 APAXES DO TORORO

17:15 COMMANCHE DO PELÔ JORGINHO COMMANCHEIRO / SAMBA DO PRETINHO / VALVERDE E CIA / ROSE MATTOS

17:45 MUTANTES VIOLA DE DOZE

18:15 TRIO INDEPENDENTE PREDADOR 2 - COMCAR 2

18:45 100 CENSURA

19:05 TRIO INDEPENDENTE ED CITY EDY CITY

19:20 BANANA REGGAE THOMÉ VIANA / BANDA RAGGA / SIMEON BROWN

19:40 KAMBALAGWANZE

20:00 OS NEGÕES BANDA AFRO OS NEGÕES E CONVIDADOS

20:20 AMBIENTAL E ECOSSISTEMA SAULO CALMON E CONVIDADOS

20:35 TRIO INDEPENDENTE BANDA TH BANDA TH

20:55 AMULETO BANDA AMULETO & GRUPO YALODÊ

21:10 ALABÊ LA FURIA

21:30 FILHOS DO CONGO

21:50 TRIO INDEPENDENTE MIRAGEM - COMCAR 3

22:00 BLOCO CULTURAL BANDA TARIMBA

22:30 TRIO CAETANAVE

Circuito Batatinha (Pelourinho)

15:00 EXCLUSIVAS INFANTIL BANDA DA GUARDA MUNICIPAL

17:00 RENASCER 2000

17:20 CHABIS'C BANDA CHABIS'C

17:40 ABI SI AIYÊ BANDA ABI SI AYE

18:00 K ENTRE AMIGOS

18:20 KIZUMBA

18:40 LUAÊ BANDA DE PERCUSSÃO LUAÊ

19:00 OLORUN BABA MI

19:20 SÓ SAMBA DE RODA SAMBA DE RODA URBANO

19:40 BIG BLOCO DO GUETO OFICINA MUSICAL DO BBG / TAMBORES QUE CANTAM E CIA DE DANÇA BBG

20:00 LEVA EU

20:20 QUILOMBO

20:40 BACANAS DO PASSO

21:20 KORIN NAGÔ BANDA KORIN NAGÔ

21:40 BLOCO IDARÁ BANDA AFRO IDARÁ

Contra-fluxo (Rua Chile- Carlos Gomes)

16:00 TEMPERO DE NEGRO GRUPO DE SAMBA DE VERDADE / GAL DO BECO / ADEMARIO

16:20 FILHAS DE OLORUM THAYNAH RIBEIRO / BOB BAIANO / OLORUM BAND

16:40 FILHOS DE GANDHY BANDA SHOW GANDHY

17:00 DANÇA BAHIA BANDA DANÇA BAHIA

17:20 FURACÃO 2001

17:40 AFRO LIBERDADE BANDA AFRO LIBERDADE

Arena do Samba

18:00 Pra Sambar

19:30 Aro 7

20:30 Sangue Brasileiro

22:00 Filosofia de Quintal

23:30 Sambadia

Palco do Rock

18:00 Distrito 87

18:45 Rock Escola

19:30 Instinto Secreto

20:30 Portal

21:00 Guga Canibal

22:30 Aneurose

23:30 Statik Majik

00:30 A Célula

