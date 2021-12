Dois mil turistas desembarcam no Porto de Salvador nesta sexta

Os turistas tradicionalmente desembarcam em Salvador nesta época do ano para curtir o Carnaval. Já nesta sexta-feira, 24, são esperados dois mil turistas vindos do Rio de Janeiro, no navio Sea Princess, com chegada prevista para as 9h, no Terminal Marítimo do Porto de Salvador. No entanto, os passageiros ficarão na capital baiana até 17h, quando seguirão viagem para Fortaleza, no Ceará.

Ao todo, são esperados 9.231 turistas vindos de cruzeiros, que estão previstos para chegar em três navios até o final do Carnaval. Na manhã desta terça, 28, 4,3 mil pessoas vindas de Santos são esperadas, no navio MSC Preziosa. Pela tarde, às 16h, chega o Sovereign, com 2,8 mil passageiros.

