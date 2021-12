Xanddy é destaque de domingo de Carnaval na Barra

Não teve para outro grande nome da Axé Music neste domingo, 15, no Circuito Dodô, o destaque ficou com o Harmonia do Samba. Ao lado de Anitta, Xanddy levou o público ao delírio. Com seu rebolado, o marido de Carla Perez convidou os foliões a dançar muito pagode.

Nesse ritmo, ele fez a Barra "mandar o cavaco chorar". Em seguida, Xanddy explicou: "essa é uma das músicas que impulsionou a banda (Harmonia) para o Brasil".

Mesmo animado, o vocalista não esqueceu do amigo Márcio Victor, do Psirico, que neste domingo puxou o Inter após realizar uma cirurgia de apendicite. Entre uma dança, um rebolado e muita alegria, Xanddy gritava o nome de Márcio Victor.

Dueto

O Circuito Dodô também vibrou com o dueto de peso de Durval Lélys e Carlinhos Brown. O ex-Asa convidou Brown para uma homenagem ao Axé Music. Juntos eles cantaram "Por causa de você", que fala do aniversário de 30 anos do ritmo musical baiano.

A parceria ainda serviu para cantar "Tuk Tuk", da Timbalada, e "Faraó". Durvalino também ecoou "Fricote", de Luiz Caldas, sem esquecer os sucessos da sua carreira, como "Cocobambu".

Diversidade

Depois de tocar arrocha neste sábado, 14, Bell Marques mostrou que sua carreira solo será eclética. Puxando pela primeira vez o Camaleão sem o Chiclete com Banana, Bell soltou a voz com os pagodes "Paradinha", do Harmonia do Samba, e "Xenhenhém", música deste Carnaval do Psirico.

O ex-chicleteiro também deu espaço para "Durvalino, meu rei" e "Tempo de alegria", de Ivete Sangalo.

Sertanejo

E por falar em diversidade, já há alguns anos que a folia baiana vem apostando em outros ritmos para animar o público. Pela animação durante a passagem de Jorge e Mateus, o sertanejo emplacou no Carnaval de Salvador.

A dupla fez o público dançar ao som de "Amo Noite e Dia", além de apostar no arrocha de Pablo e axé da Banda Eva e Saulo.

Rainha da Axé

O domingo ainda teve espaço para a rainha da Axé, Daniela Mercury. Ela mostrou toda a força da sua voz cantando "Pérola Negra" e "Maibê Dandá. "Que o canto e o som dessa cidade seja sempre do povo", pediu Daniela depois de ver o público cantar com ela.

Em frente ao Camarote de Lícia Fábio, a vocalista lembrou da parceria com a produtora.

Ela ainda fez homenagem ao Candomblé, citou Mãe Stella. Em seguida, cantou sua música de trabalho desse ano: "Rainha Má".

Daniela também fez um ato em favor do feminismo e fez o público cantar "Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem", letra da música "Pagu", de Rita Lee.

O desfile na Barra ainda contou com a beleza do Olodum e a axé do Jammil.

