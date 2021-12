Xanddy comemora 15 anos de bloco com presente para fã

No início do desfile da banda Harmonia do Samba, comandada pelo cantor Xanddy, na noite deste domingo, 11, um fã foi presenteado pelos 15 anos do bloco 'Meu e Seu' e foi convidado a subir no trio.

O rapaz, identificado como Flávio, morador do bairro de Pernambués, em Salvador, informou que sai no bloco desde o primeiro ano. Xanddy ficou emocionado e disse. "Você está representando o bloco inteiro", levando os foliões a loucura.

A homenagem abalou Xanddy. "Vocês querem matar painho do coração, é?", disse ele, que logo puxou o coro "Ê ê ê, já é Carnaval, o couro vai comer". Debutando, o bloco Meu e Seu, esgotou as camisas neste domingo.

