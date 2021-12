"Vai ser histórico", diz Luan Santana sobre DVD em Salvador

Em coletiva realizada no Camarote Villa Mix, no circuito Dodô (Barra-Ondina), onde se apresentou neste domingo, 3, o cantor Luan Santana disse que está caprichando no seu DVD que será gravado em Salvador no dia 19 de maio.

“É um projeto ousado. Estou caprichando muito, tenho certeza que será um DVD histórico”, prometeu. sertanejo afirmou que cerca de 10 mil ingressos para a gravação já foram vendidos antecipadamente.

Sobre as participações, Luan contou que ainda não sabe, pois, ainda está na fase de escolha de repertório, mas que gostaria muito da presença de Ivete Sangalo. Os dois já gravaram juntos músicas como Zero a Dez, Química do Amor e Estaca Zero. O cantor também fez uma participação no trio de “Veveta”.

“Meu sonho ter Ivete. Na verdade, é o primeiro nome que me vem à cabeça, e, segundo ela, o meu também é o primeiro nome que vai à cabeça dela. Isso é muito legal porque a gente tem uma sintonia musical muito grande e uma amizade muito forte. É a equipe que acaba travando a gente, pois, já gravamos uma cinco músicas juntos (risos)”, disse.

De passagem por Salvador e acompanhado pela namorada, Jade Magalhães, o sertanejo também fez uma participação no trio de Cláudia Leitte. “Maravilhoso esse Carnaval, Salvador é a cidade da alegria. Não tem como vir aqui e não se sentir bem”, finalizou.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

