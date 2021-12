Trio da Baiana System inicia desfile sem som e é vaiado

O trio da Baiana System foi vaiado pelos foliões na tarde desta quinta-feira, 28, apos iniciar o desfile no circuito Dodô (Barra-Ondina) em silêncio, na abertura oficial do Carnaval de Salvador.

De acordo com a produção, houve um engano com a saída do bloco. O horário, segundo o gupo, estava programado para as 17h15, mas a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) que estava previsto para as 17h.

Por causa da desorganização, a Baiana System seguiu sem som até o camarote Axe Brasil, e só começou a tocar às 17h28, em frente ao Caranguejo do Farol. A banda também não se manifestou sobre as vaias.

Depois de toda confusão, o grupo colocou a galera para pular até o final do trajeto e deu um show. Essa foi a única apresentação da banda no Carnaval de Salvador.

adblock ativo