“Todos os foliões que adquiriram o abadá serão ressarcidos”, afirma camarote

O camarote ‘Rotas & Festas’, situado no Hotel Bahia Sol e Mar, circuito Barra-Ondina, que foi interditado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento (Sedur) na última quarta-feira, 27, emitiu uma nota declarando que todas as irregularidades sinalizadas pelo órgão, já foram solucionadas.

De acordo com a assessoria do evento, a Sedur solicitou correções para serem feitas em menos de 24 horas, e que essas melhorias já foram realizadas no prazo. O camarote ainda informa que “todos os foliões que compraram ou adquiriram o abadá do camarote, parceiros e patrocinadores, serão ressarcidos caso seja oficial seu fechamento”.

No entanto, a Sedur não confirma a concessão do licenciamento ao camarote, alegando que as irregularidades não foram corrigidas. Sendo assim, esse não poderá participar do carnaval de Salvador em 2019. “Não podemos permitir que uma estrutura irregular coloque em risco a vida dos foliões e dos trabalhadores”, disse o secretário da Sedur, Sérgio Guanabara.

adblock ativo